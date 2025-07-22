Умерла председатель Верховного суда РФ Подносова: что известно, преемник

Сегодня, 22 июля, умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. Какие подробности известны, в чем причина смерти, кого назначили вместо нее?

Чем известна Подносова, из-за чего умерла

Ирина Подносова умерла на 72-м году жизни.

В пресс-службе ВС РФ подтвердили, что Ирина Подносова действительно скончалась. Других комментариев в инстанции пока не дали.

«Мы подтверждаем эту информацию. Пока без подробностей. Подробности будут позже на сайте», — уточнили они в беседе с NEWS.ru.

ТАСС со ссылкой на окружение Подносовой сообщил, что причина ее смерти заключалась в онкологии. По данным источника, перед кончиной она на протяжении долгого времени боролась с заболеванием.

Ее назначили на должность главы ВС 17 апреля 2024 года. Подносова окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета, была однокурсницей президента России Владимира Путина.

Подносова родилась в Пскове, но начала карьеру в 1975 году с должности консультанта отдела юстиции Ленинградского областного совета депутатов трудящихся. Некоторое время она работала в Саратовской области, но в 1990-х вернулась в Петербург. Она заняла должность судьи в Лужском городском суде, который возглавила в 2003 году. В 2018 году Подносова возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, а спустя два года перешла на работу в Верховный суд РФ.

Ирина Подносова Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

За свои достижения в профессии в 2022 году была награждена орденом Почета. Спустя год получила почетную грамоту президента Российской Федерации.

Кого назначили вместо Подносовой

Исполняющим обязанности председателя Верховного суда России после смерти Ирины Подносовой стал ее заместитель Юрий Иваненко.

«Исполнение обязанностей председателя Верховного суда Российской Федерации возложено на Иваненко Юрия Григорьевича, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации», — отметили в пресс-службе суда.

Реакция на смерть Подносовой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграмме, адресованной Верховному суду РФ, выразила соболезнования в связи с кончиной Ирины Подносовой. Она также отметила ее заслуги.

«С глубоким прискорбием узнала о кончине председателя Верховного суда РФ Ирины Леонидовны Подносовой. Ирина Леонидовна посвятила жизнь служению закону и Отечеству, внесла большой вклад в развитие юридической практики, совершенствование судебной системы страны, приумножение ее лучших традиций», — высказалась Матвиенко.

Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Она добавила, что Подносова была принципиальным руководителем, уважаемым коллегами за профессионализм и преданность делу.

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