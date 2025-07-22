Верховный суд отреагировал на сообщение о смерти председателя Подносовой

Председатель Верховного суда России Ирина Подносова действительно скончалась, заявили NEWS.ru в пресс-службе ВС РФ. В инстанции добавили, что других подробностей пока нет.

Мы подтверждаем эту информацию. Пока без подробности. Подробности будут позже на сайте, — добавили в пресс-службы.

Ранее СМИ заявили о смерти Подносовой со ссылкой на ее окружение.

Она была назначена на должность главы ВС 17 апреля 2024 года. Подносова закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета и была однокурсницей президента России Владимира Путина.

Подносова начала карьеру в 1975 году с должности консультанта отдела юстиции Ленинградского областного совета депутатов трудящихся. Некоторое время она работала в Саратовской области, но в 1990-х вернулась на малую родину. Она заняла должность судьи в Лужском городском суде, который возглавила в 2003 году. В 2018-м Подносова возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, а спустя еще два года перешла на работу в Верховный суд РФ