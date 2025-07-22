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22 июля 2025 в 12:13

Рубль ослабнет в августе? Курс доллара сегодня, 22 июля, что с евро и юанем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В августе курс доллара может вернуться в диапазон 85–90 рублей. Что об этом известно, какой курс американской валюты, евро и юаня сегодня, 22 июля?

Курс доллара, евро и юаня 22 июля

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 22 июля, составляет 78,3274 рубля, курс евро — 91,5138 рубля, а курс юаня — 10,8910 рубля.

Что будет с курсом доллара в августе

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев считает, что курс доллара в августе не превысит 80 рублей и, вероятно, останется в пределах 78–79 рублей. По его мнению, поддержку рублю окажет продажа валютной выручки компаний-экспортеров для уплаты налогов.

«Всю силу рубля обеспечивает объем валюты, которую поставляют компании-экспортеры в обмен на рубли. Этот „навес“ и дает российской валюте такое мощное преимущество», — пояснил Силаев «Прайму».

При этом ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что курс доллара может опуститься до 50 рублей из-за неоднозначной геополитической ситуации. Он также отметил, что рубль укрепляется параллельно с ростом цен на нефть.

«Если сценарий развития конфликта между Израилем и Ираном будет жестким, то цены на нефть взлетят вверх. Однако мы планируем, что ситуация утрясется мирным путем. Я допускаю курс до 50 рублей за доллар», — высказался парламентарий в беседе с «Финансами Mail».

Аксаков добавил, что сильный рубль невыгоден для российской экономики. Бизнесу и государству нужен стабильный курс валюты. По его словам, только при устойчивом курсе возможно эффективное планирование и долгосрочное развитие.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер предположил, что при среднесрочной оценке курс доллара может вернуться в диапазон 85–90 рублей, а юаня — в границы 11,5–12 рублей. Он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе, в пределах июля, американская валюта может успеть подняться к 80 рублям.

«По многолетней статистике, самый опасный период для рубля — август: курс доллара исторически укрепляется в 73% случаев», — сказал эксперт.

Гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко сказал, что во второй половине лета позиции рубля могут быть такими же устойчивыми, как и в первой. Она напомнила, что к середине сезона национальная валюта удерживается в сильной позиции, приблизившись к двухлетнему максимуму в паре с долларом. Проценко добавила, что курс американской валюты удержится ниже 80 рублей с возможными краткосрочными колебаниями в пределах 77,5–79,5 рубля.

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