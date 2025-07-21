Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 12:13

Доллар взлетит выше 100 рублей в августе? Курсы 21 июля, что с евро и юанем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Эксперты оценили перспективы рубля по отношению к иностранным валютам. Какие прогнозы дают аналитики финансового рынка, правда ли доллар взлетит выше 100 рублей в августе, каковы курсы валют сегодня, 21 июля 2025 года, что с евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 21 июля

Банк России зафиксировал курс доллара на выходные и понедельник, 19–21 июля, на уровне 78,3129 рубля против прежнего показателя — 78,1856 рубля. Таким образом, американская валюта прибавила 12,73 копейки.

На международном валютном рынке Forex доллар торгуется за 78,41 рубля, показывая падение в размере 0,29 (0,37%), на 11:19 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем сегодня, 21 июля

Центробанк установил курс евро, который остается актуальным на понедельник, на уровне 91,0821 рубля. Ранее европейская валюта оценивалась в 90,9716 рубля, тем самым прибавив 11,05 копейки. На Forex евро уходит за 91,175 рубля, показывая падение в размере 0,314 (0,34%), на 11:33 мск.

Юань зафиксирован ЦБ на отметке 10,8959 рубля, прежний курс составлял 10,8787 рубля. Так, китайская валюта подорожала на 1,72 копейки. На международном валютном рынке юань продается за 10,9256 рубля, показывая падение в размере 0,0401 (0,37%), на 11:34 мск.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что будет с рублем в августе, прогнозы

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что при среднесрочной оценке курс доллара может вернуться в диапазон 85–90 рублей, а юаня — в границы 11,5–12 рублей. В краткосрочной перспективе, в пределах июля, американская валюта может успеть подняться к 80 рублям, отметил аналитик.

«По многолетней статистике, самый опасный период для рубля — август: курс доллара исторически укрепляется в 73% случаев», — сказал эксперт.

Во второй половине лета позиции рубля могут быть такими же устойчивыми, как и в первой, считает гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко. По ее словам, к середине сезона национальная валюта удерживается в сильной позиции, приблизившись к двухлетнему максимуму в паре с долларом. Эксперт считает, что курс американской валюты удержится ниже 80 рублей с возможными краткосрочными колебаниями в пределах 77,5–79,5 рубля.

В «ВИМ Инвестициях» полагают, что растущие ожидания смягчения политики Банка России могут спровоцировать участников рынка начать игру на ослабление рубля. В базовом сценарии эксперты ждут планомерного ослабления курса до 85–90 рублей за доллар и до 12 рублей за юань к концу 2025 года, примерно до 103 рублей в паре с долларом на конец 2026 года.

Аналитики «Альфа-Капитала» допускают, что в ближайшие недели рубль может несколько ослабеть в случае, если реализуются геополитические риски и если инвесторы будут отыгрывать снижение ключевой ставки.

Читайте также:

Погода в Москве в понедельник, 21 июля: ливень продолжит топить город?

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 июля: где сбои в России

Ситуация в аэропортах РФ 21 июля: отмены рейсов, что в Москве и Петербурге

курсы
валюты
новости
деньги
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в Пекине
Назван способ решить проблему налетов украинских дронов вглубь России
В Кремле рассказали о составе переговорной группе по Украине
Песков сделал заявление по делегации России на переговорах с Киевом
Еще один дрон ВСУ перехватили около Москвы
В Госдуме объяснили, могут ли наказать работника за опоздание из-за ливня
США предупредили о последствиях пошлин против покупателей нефти из России
В Госдуме предупредили о «неприятных сюрпризах» от ВСУ
В Ленобласти младенец едва не погиб при посадке в электричку
Шашлык довел жителей российского города до госпитализации
Раскрыты секретные планы Лондона по подготовке к ядерному удару
Один регион России лидирует по продажам противозачаточных таблеток
Раскрыты реальные интересы автора «адских» антироссийских санкций
Тренды дизайна упаковки: яркие коробки — не просто красиво, но и эффективно
В зданиях российских больниц нашли трещины после землетрясений
В России предупредили о потере части урожая
В Европе нашли мертвым бывшего сотрудника МВД Украины
«Воевали с пастухами»: военэксперт о подготовленном США батальоне ВСУ
Раскрыта новая тактика Украины в конфликте с Россией
В Совфеде резко отреагировали на баснословные цены на воду во Внуково
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.