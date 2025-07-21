Доллар взлетит выше 100 рублей в августе? Курсы 21 июля, что с евро и юанем

Доллар взлетит выше 100 рублей в августе? Курсы 21 июля, что с евро и юанем

Эксперты оценили перспективы рубля по отношению к иностранным валютам. Какие прогнозы дают аналитики финансового рынка, правда ли доллар взлетит выше 100 рублей в августе, каковы курсы валют сегодня, 21 июля 2025 года, что с евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 21 июля

Банк России зафиксировал курс доллара на выходные и понедельник, 19–21 июля, на уровне 78,3129 рубля против прежнего показателя — 78,1856 рубля. Таким образом, американская валюта прибавила 12,73 копейки.

На международном валютном рынке Forex доллар торгуется за 78,41 рубля, показывая падение в размере 0,29 (0,37%), на 11:19 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем сегодня, 21 июля

Центробанк установил курс евро, который остается актуальным на понедельник, на уровне 91,0821 рубля. Ранее европейская валюта оценивалась в 90,9716 рубля, тем самым прибавив 11,05 копейки. На Forex евро уходит за 91,175 рубля, показывая падение в размере 0,314 (0,34%), на 11:33 мск.

Юань зафиксирован ЦБ на отметке 10,8959 рубля, прежний курс составлял 10,8787 рубля. Так, китайская валюта подорожала на 1,72 копейки. На международном валютном рынке юань продается за 10,9256 рубля, показывая падение в размере 0,0401 (0,37%), на 11:34 мск.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что будет с рублем в августе, прогнозы

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что при среднесрочной оценке курс доллара может вернуться в диапазон 85–90 рублей, а юаня — в границы 11,5–12 рублей. В краткосрочной перспективе, в пределах июля, американская валюта может успеть подняться к 80 рублям, отметил аналитик.

«По многолетней статистике, самый опасный период для рубля — август: курс доллара исторически укрепляется в 73% случаев», — сказал эксперт.

Во второй половине лета позиции рубля могут быть такими же устойчивыми, как и в первой, считает гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко. По ее словам, к середине сезона национальная валюта удерживается в сильной позиции, приблизившись к двухлетнему максимуму в паре с долларом. Эксперт считает, что курс американской валюты удержится ниже 80 рублей с возможными краткосрочными колебаниями в пределах 77,5–79,5 рубля.

В «ВИМ Инвестициях» полагают, что растущие ожидания смягчения политики Банка России могут спровоцировать участников рынка начать игру на ослабление рубля. В базовом сценарии эксперты ждут планомерного ослабления курса до 85–90 рублей за доллар и до 12 рублей за юань к концу 2025 года, примерно до 103 рублей в паре с долларом на конец 2026 года.

Аналитики «Альфа-Капитала» допускают, что в ближайшие недели рубль может несколько ослабеть в случае, если реализуются геополитические риски и если инвесторы будут отыгрывать снижение ключевой ставки.

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