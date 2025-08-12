«Придется изловчиться: раскрыто, что заставит Киев пойти на уступки Telegraph: Украина может отказаться от территорий ради урегулирования

Украина может отказаться от потерянных территорий для прекращения боевых действий, сообщила британская газета The Daily Telegraph. В материале сказано, что также Киев может смягчить позицию в целях получения гарантий безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО.

Как уточнила газета, европейские чиновники уверены, что у Зеленского «есть возможность действовать в интересах растущего числа [украинских] избирателей, готовых согласиться на территориальные уступки Москве». При этом, подчеркнули авторы статьи, «Зеленскому придется изловчиться, поскольку конституция страны не позволяет ему уступать территории без общенационального референдума».

До этого стало известно, что Зеленский готов согласиться на прекращение огня по линии фронта. Однако, по словам источников, Киев по-прежнему не согласен на международное признание контроля Москвы над Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.

Кроме того, профессор Американского университета в Вашингтоне и директор Института ядерных исследований Питер Кузник заявил, что Зеленский не имеет иного варианта, кроме как пойти на территориальные потери ради установления мира. Эксперт уверен, что это очевидно для всех.