Психолог объяснила, как справиться со страхом перед повышением в должности

Сотрудникам, которые испытывают страх перед повышением в должности, не стоит ориентироваться на идеалы, заявила NEWS.ru бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева. По ее словам, руководитель — это не супергерой, а обычный человек с определенными навыками и личностными качествами.

Предложение стать руководителем — приятный факт признания ваших заслуг, но одновременно и тот момент, когда многим становится немного страшно. Внутренний диалог звучит примерно так: «А вдруг не справлюсь?», «Я не лидер по природе», «Как вести теперь себя с коллегами?» Опасаетесь не соответствовать образу эталонного лидера? Забудьте про идеалы. Руководитель — вовсе не супергерой, а человек, который умеет принимать решения, брать ответственность и развивать других, — подчеркнула Голубович-Красавцева.

При этом психолог пояснила, что страх перед руководящей должностью — это совершенно нормальное явление. Главное — понять, с чем именно связана боязнь нового статуса, добавила она. Специалист также призвала не путать страх с неспособностью и определить, чего именно хочет сотрудник достичь в новой роли.

Страх перед новой ролью — абсолютно нормальная реакция на изменения. Главное — разобраться, чего именно вы боитесь и как с этим справиться. Первый шаг — отделите реальные риски от надуманных. Многие страхи основаны не на фактах, а на внутренних убеждениях. Второй шаг — честно оцените свои сильные стороны. Быть руководителем не равно знать все ответы на все вопросы, важнее умение создавать пространство, где команда может расти и достигать результатов. Третий шаг — сформулируйте, чему именно вы боитесь не соответствовать. Это поможет найти зону развития, — объяснила Голубович-Красавцева.

