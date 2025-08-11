Психолог объяснила феномен женской интуиции

Женщины, как правило, более эмпатичны и в среднем лучше считывают невербальные сигналы, что создает эффект более сильной интуиции, заявила KP.RU психолог Мария Куляцкая. По ее словам, это связано с несколькими факторами, в том числе воспитанием, социальной ролью и гормонами.

В современной психологии интуицию рассматривают как «быстрое мышление», опираясь на опыт и неосознаваемые когнитивные процессы. Если IQ измеряет аналитические способности, логику, рабочую память — то интуиция ближе к имплицитному (ненавязчивому) обучению, — объяснила Куляцкая.

Психолог добавила, что женщины зачастую обладают более высокой чувствительностью и отличным от мужчин набором навыков. Это и привело к распространению понятия женская интуиция. На деле же ее как научного термина не существует, уточнила эксперт.

