Психолог перечислила главные барьеры на пути к счастливой личной жизни

Негативный опыт из детства, неудачные прошлые отношения, низкая самооценка, а также перфекционизм могут мешать людям в построении личной жизни, заявила «Леди Mail» психолог Наталья Данилова. Она отметила, что среди других негативных факторов можно выделить зависимость от чужого мнения и стереотипы.

Как отметила Данилова, нередко с проблемами в личной жизни сталкиваются люди, у которых были токсичные отношения, например с нарциссами или абьюзерами. Порой же люди неосознанно закрываются от общения с потенциальными избранниками, поскольку не хотят быть отверженными.

При трудностях в личной жизни психолог посоветовала поработать над преодолением страхов и комплексов, а также прислушаться к своим чувствам и эмоциям. Также немаловажно начать ходить на свидания, общаться с людьми и самому проявлять инициативу в этом вопросе, заключила эксперт.

Психолог Александра Миллер ранее заявила, что в современном обществе люди начали чаще прибегать к ложным психологическим сведениям, которые мешают им в поиске партнера. По ее словам, зачастую неподтвержденную информацию они черпают из Сети.