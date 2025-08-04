Психолог объяснила, почему некоторым людям сложно найти вторую половинку

В современном обществе люди начали чаще прибегать к ложным психологическим сведениям, которые мешают им в поиске партнера, заявила «Радио 1» психолог Александра Миллер. По ее словам, зачастую неподтвержденную информацию они черпают из Сети.

Много всего пишется в интернете. То есть начинают пропаганду того, что мужчины — абьюзеры или нарциссы, а женщины — меркантильные. Таким образом формируется стереотип, и люди начинают невольно искать подтверждение тому, что пишут в интернете, — пояснила Миллер.

Она добавила, из-за ложной информации и каких-то вирусных историй мужчины и женщины обижаются друг на друга. Психолог призвала меньше проводить времени в интернете и не верить каждому слову.

Психолог Александра Михеичева ранее заявила, что крепкие отношения на расстоянии можно сохранить, имея четкий план совместного будущего. По ее словам, качественное общение и живой контакт также играют ключевую роль в поддержании близости во время разлуки.