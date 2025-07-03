Психолог раскрыла главный секрет крепких отношений на расстоянии

Крепкие отношения на расстоянии можно сохранить, имея четкий план совместного будущего, заявила NEWS.ru социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева. По ее словам, качественное общение и живой контакт также играют ключевую роль в поддержании близости во время разлуки.

Отношения на расстоянии — это не только испытание, но и возможность. Возможность лучше узнать друг друга, научиться говорить вслух о важном и ценить то, что есть. Есть несколько рекомендаций, основанных на психологической практике и социальных исследованиях. Главное — это живой контакт. Нужно не просто писать «Как дела?», а делиться мыслями, чувствами, страхами, желаниями. Именно качественное общение поддерживает душевную близость в условиях отсутствия близости физической. В отношениях на расстоянии важно, когда вы оба понимаете: у нас будет встреча, у нас есть план и общее будущее. Это дает опору и чувство определенности, — пояснила Михеичева.

Она отметила, что отношения на расстоянии требуют особого подхода, включающего регулярные ритуалы. Психолог посоветовала создавать совместные традиции, такие как звонки на ночь или онлайн-свидания, которые придают стабильность и ощущение близости.

В отношениях на расстоянии важно поддерживать ритуалы — звонок на ночь, сообщение утром, онлайн-свидание, небольшие традиции, которые делают связь устойчивой и создают ощущение стабильности. Очень важно доверие. Без него отношения на расстоянии разваливаются. Не надо все контролировать. Надо уметь выдерживать тревогу и быть честными друг с другом. Если чувствуете ревность, то об этом тоже можно сказать. В отношениях на расстоянии особенно важно говорить, что не устраивает, вызывает тревогу или грусть. Не копить. Промолчать легче, чем объяснить, но молчание копит напряжение, — резюмировала Михеичева.

Ранее психолог Дарья Яушева заявила, что разорвать отношения с абьюзером мешает фактор «медового месяца», возникающий после совершенного насилия. По ее словам, мужчина начинает извиняться, проявлять заботу и признаваться в любви, что подкупает уязвимую жертву. Она уточнила, что у попавших в такую ситуацию женщин также может быть высокая толерантность к эмоциональному и физическому насилию.