Мошенники изобрели хитроумную схему обмана с доставкой и Роскомнадзором

Мошенники начали активно применять схему обмана россиян со звонками якобы от службы доставки и сотрудников Роскомнадзора в мессенджерах, рассказали РИА Новости в ведомстве. Уточняется, что сначала жертву просят продиктовать код из СМС для сверки с курьером, потом звонят фальшивые представители ведомства.

Они, в свою очередь, рекомендуют больше не разговаривать с представителями «службы доставки», поскольку те — мошенники, укравшие их данные. После этого собеседнику звонят сотрудники ЦБ РФ, Росфинмониторинга или правоохранительных органов. Под различными предлогами они вынуждают жертву оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет», предупредили в ведомстве.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что аферисты начали рассылать россиянам сообщения о штрафах от Госавтоинспекции. По его словам, в письмах содержится PDF-файл, оформленный как официальное постановление, а также ссылка на оплату.

Также россиян предупредили об опасности сканирования QR-кодов. Преступники стали чаще размещать в общественных местах поддельные графические коды, отсканировав который пользователь автоматически переводит деньги на счет злоумышленников.