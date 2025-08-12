Одна европейская страна отказалась поддержать решение ЕС по Украине

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Венгрия не захотела присоединиться к заявлению стран — участниц Евросоюза по Украине, сообщается на официальном сайте ЕС. В частности, европейские лидеры обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России.

Венгрия не присоединяется к данному заявлению, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Венгрия не даст Евросоюзу сорвать предстоящий саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске. Как отметил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, Будапешт заинтересован в успехе встречи мировых лидеров.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что европейские лидеры не воспользовались шансом восстановить мир в Украине, но у них еще есть возможность исправить ситуацию. Политик подчеркнул, что для этого они должны поддержать мирные инициативы Трампа.

Что касается украинского президента Владимира Зеленского, то он не сможет повлиять на решение Путина и Трампа по вопросу установления мира на Украине, заявил аналитик Золтан Кошкович. Он уверен, что если американский и российский лидеры договорятся и мир наступит, украинцам придется согласиться с предложенными условиями.

