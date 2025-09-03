Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 сентября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 3 сентября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 3 сентября

Незадолго после полуночи, 3 сентября, Telegram-канал Mash заявил о взрывах в небе над Анапой, прогремело не менее восьми хлопков, вызванных работой систем противовоздушной обороны. Минобороны РФ и местные власти данную информацию пока не комментировали.

Позднее стало известно, что обломки беспилотников упали на территории двух районов Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона. Там уточнили, что никто не пострадал, однако имеются повреждения остекления и стен домовладений в хуторах.

«Падение обломков БПЛА зафиксировано в двух районах Краснодарского края. Во всех случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и специальные службы. В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района пострадали окна и стены домовладений по трем адресам. Серьезных повреждений нет. Также на окраине хутора Могукоровского Крымского района в одном из домов взрывной волной выбило окна», — сказано в заявлении.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 27 беспилотников самолетного типа в период с 20:00 до 23:00 мск во вторник, 2 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, над акваторией Черного моря уничтожили 10 дронов.

«Семь БПЛА — над территорией Республики Крым, семь БПЛА — над территорией Ростовской области, два БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области», — указали в МО.

Также БПЛА атаковали Смоленскую область, заявил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, над территорией области был сбит один беспилотник.

«Сегодня ночью силами Министерства обороны РФ над территорией нашего региона сбит украинский БПЛА. В результате падения обломков беспилотника пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет», — сказано в заявлении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 2 сентября Telegram-канал SHOT сообщил, что не менее восьми взрывов прогремело над Ростовом-на-Дону, сработала система ПВО. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало. Очевидцы заявили SHOT, что в небе были видны вспышки.

Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь заявил, что верхние этажи двух многоквартирных домов в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону загорелись и повреждены из-за атаки ВСУ. По его словам, никто не пострадал.

«В Ростове работают силы ПВО. В результате атаки в микрорайоне Левенцовском повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко. На место выехали оперативно-спасательные службы. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет. Информация уточняется», — написал он.

Для жителей поврежденных домов разворачивают пункт временного размещения (ПВР) на базе корпуса школы, сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

«Нахожусь на месте происшествия в Левенцовском микрорайоне. По предварительной информации, пострадало два многоквартирных дома. Работают службы экстренного реагирования. Жителям пострадавших домов оказывается необходимая помощь. Пункт временного размещения разворачивается на базе нового корпуса школы 115», — написал он.

