ВСУ атаковали Кубань 3 сентября: что известно, разрушения, есть ли жертвы

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Краснодарский край в ночь на 3 сентября 2025 года. Что об этом известно, есть ли жертвы и разрушения, какие еще регионы подверглись удару вражеских БПЛА?

Что известно об атаке ВСУ на Кубань 3 сентября

Незадолго после полуночи, 3 сентября, Telegram-канал Mash заявил о взрывах в небе над Анапой, прогремело не менее восьми хлопков, вызванных работой систем противовоздушной обороны. Минобороны РФ и местные власти данную информацию пока не комментировали.

Mash указал, что уничтожены несколько БПЛА над морем, работали сирены оповещения, кроме того, жители Кабардинки и Джубги слышали характерный звук пролета нескольких БПЛА в сторону Геленджика. Подробностей о разрушениях или пострадавших не поступало.

Также был приостановлен проезд автотранспорта по Крымскому мосту. В оперативном канале информационного центра Крымского моста подробности причин перекрытия, а также время возобновления движения не раскрывались.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — указали там.

Кроме того, аэропорт Геленджика временно перестал принимать и выпускать самолеты, заявил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Геленджик: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — подчеркнул представитель ведомства.

Позднее стало известно, что обломки беспилотников упали на территории двух районов Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона. Там уточнили, что никто не пострадал, однако имеются повреждения остекления и стен домовладений в хуторах.

«Падение обломков БПЛА зафиксировано в двух районах Краснодарского края. Во всех случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и специальные службы. В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района пострадали окна и стены домовладений по трем адресам. Серьезных повреждений нет. Также на окраине хутора Могукоровского Крымского района в одном из домов взрывной волной выбило окна», — сказано в заявлении.

Какие еще регионы атаковали ВСУ в ночь на 3 сентября

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 27 беспилотников самолетного типа в период с 20:00 до 23:00 мск во вторник, 2 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, над акваторией Черного моря уничтожили 10 дронов.

«Семь БПЛА — над территорией Республики Крым, семь БПЛА — над территорией Ростовской области, два БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области», — указали в МО.

Также БПЛА атаковали Смоленскую область, заявил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, над территорией области был сбит один беспилотник.

«Сегодня ночью силами Министерства обороны РФ над территорией нашего региона сбит украинский БПЛА. В результате падения обломков беспилотника пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет», — сказано в заявлении.

