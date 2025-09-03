В Минздраве призвали массово обследовать россиян на ХОБЛ

Россиянам, в частности, курящим, следовало бы массово обследоваться на хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), о которой знает менее 10% больных, заявил Lenta.ru академик РАН и главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. По его словам, для выявления заболевания необходимо пройти такую процедуру, как спирометрию.

Медик пояснил, что многие пациенты с так называемым кашлем курильщика получают ошибочный диагноз «хронический бронхит». Кроме того, многие воспринимают одышку и хронический кашель как норму из-за курения, в то время, как им угрожает опасная болезнь, добавил он.

У многих из этих больных есть многолетний стаж курения, и спирометрия позволяет сразу увидеть нарушение функции дыхания — четкий признак ХОБЛ, — подчеркнул Авдеев.

Ранее врач Ольга Уланкина сообщила, что вернуть здоровье сердцу после вредных привычек можно, сбалансировав рацион, нормализовав давление и добавив ежедневную физическую активность. Специалист указала, что обнулить последствия курения и неправильного образа жизни невозможно, но есть шанс улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

До этого доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский предупредил: чтобы не подвергаться вреду от пассивного курения, важно держаться на расстоянии не менее 20 метров от источника дыма. Он добавил, что табачный дым особенно опасен для детей.