В Венгрии отреагировали на роль Зеленского в вопросе мира на Украине Кошкович: Зеленский не имеет права мешать наступлению мира на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет повлиять на решение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по вопросу установления мира на Украине и вынужден будет принять их условия, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем посте в соцсети X. По его словам, если американский и российский лидеры договорятся и мир наступит, украинцам придется согласиться с предложенными условиями.

Украина, по сути, не имеет права голоса в этом вопросе. Зеленский может сказать нет чему угодно только потому, что еврократы поддерживают его нашими деньгами. Но соглашение о тарифах показывает, что они преклонят колени перед Трампом, если понадобится, — отметил Кошкович.

Ранее стало известно, что Москва и Вашингтон намерены заключить сделку по урегулированию на Украине, условия которой предполагают закрепление за Россией присоединенных территорий. По информации источников, США стремятся заручиться поддержкой Киева и его европейских союзников для реализации этого плана, но, по словам инсайдеров, это далеко не гарантировано.