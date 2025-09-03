Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 04:36

Глава McDonald’s рассказал о «меркнущей ауре вокруг Америки»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мировые потребители стараются избегать брендов из США из-за менее позитивного восприятия страны, очарование Штатов в глазах общественности ослабло, заявил генеральный директор McDonald«s Крис Кемпчински телеканалу CNBC. По его словам, к ресторанам компании отношение не изменилось, что связано, возможно, с большим опытом работы корпорации за рубежом.

Аура вокруг Америки немного померкла, — констатировал он.

Ранее экономические потрясения в США привели к резкому сокращению численности среднего класса — почти половина американских детей теперь живут в семьях с доходами ниже его уровня. По данным СМИ, инфляция, стремительный рост цен на жилье и продукты питания, а также прекращение антикризисных субсидий времен пандемии серьезно ударили по благосостоянию работающих семей.

До этого президент США Дональд Трамп в своей публикации в социальной сети Truth Social назвал Чикаго худшим и самым опасным городом в мире. Он пообещал в кратчайшие сроки решить проблему преступности в городе, аналогично тому, как это было сделано в Вашингтоне. Глава Белого дома обратил внимание на статистику последних выходных, когда в городе было зафиксировано 54 случая огнестрельных ранений.

