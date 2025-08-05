В США резко обнищали семьи WSJ: в США половина детей живут в семьях с доходами ниже среднего класса

Экономические потрясения в США привели к резкому сокращению численности среднего класса — почти половина американских детей теперь живут в семьях с доходами ниже его уровня, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, инфляция, стремительный рост цен на жилье и продукты питания, а также прекращение антикризисных субсидий времен пандемии серьезно ударили по благосостоянию работающих семей.

Журналисты описывают типичные семьи, еще недавно относившиеся к среднему классу: ипотека, автомобиль, возможность совершать поездки к родственникам и покупать детям вещи вроде самокатов. Теперь же основные доходы таких семей уходят на аренду жилья и обязательные платежи, а долги продолжают расти. Многие американцы полностью исчерпали лимиты по кредитным картам.

Согласно данным переписи населения за 2023 год, около 35 млн детей (почти 50% от общего числа) проживают в семьях, которые экономисты классифицируют как «нижнюю границу среднего класса» или ниже. Ситуация может ухудшиться после принятия «Большого прекрасного билля» 4 июля, который ужесточает требования к получателям социальной помощи и сокращает программы льготного медицинского страхования Medicaid. Эксперты предупреждают, что сокращение федеральной поддержки, включая продовольственные талоны и медицинские субсидии для малоимущих, способно спровоцировать дальнейшее обнищание американских семей.

Ранее сообщалось, что крупнейшие технологические корпорации США продолжают масштабные инвестиции в искусственный интеллект, несмотря на замедление темпов экономического роста страны. Google, Amazon и Microsoft в текущем году планируют направить свыше $350 млрд на развитие инфраструктуры для ИИ, включая строительство и оснащение дата-центров.