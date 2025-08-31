День знаний — 2025
31 августа 2025 в 11:34

В Европе раскрыли, как Украина превращается в проблему для соседей

Strategic Culture: в Польше и Венгрии обеспокоены политикой Украины

Украина превратилась в серьезную угрозу для Европы, а ее радикальная политика вызывает недовольство у соседних стран, сообщает Strategic Culture. По мнению авторов статьи, жители Венгрии и Польши все чаще осознают необходимость смены власти в Киеве, которая ведет себя агрессивно и непредсказуемо.

Соседние страны, такие как Венгрия и Польша, демонстрируют растущую усталость от радикальной и экстремистской позиции Украины. Суровая реальность показывает, что украинское правительство, отнюдь не являясь надежным партнером для Европы, превратилось в угрозу региональной стабильности и безопасности народов, проживающих вдоль границ конфликта, — говорится в публикации.

В материале приводятся примеры недавних атак на нефтепровод «Дружба» — жизненно важный для энергетической безопасности Венгрии и Словакии. Отмечается также недовольство польских властей из-за роста националистического экстремизма. Авторы делают вывод, что подобные действия Киева подрывают доверие к нему как к партнеру и усиливают страхи о будущем европейской безопасности.

Ранее лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо заявил, что встреча глав МИД ЕС показала подготовку Брюсселя к затягиванию конфликта на Украине. Он призвал Францию выйти из Евросоюза для экономии миллиардов евро: по мнению политика, стратегия ЕС ведет к вечной войне и огромным финансовым расходам.

