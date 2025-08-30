В Польше спустя три года раскрыли схему украинцев по получению пособий

В Польше спустя три года раскрыли схему украинцев по получению пособий Mysl Polska: украинцы три года незаконным образом получали пособия в Польше

Беженцы с Украины обворовывали граждан Польши последние три года, получая пособия незаконно, сообщает портал Mysl Polska. Речь идет о программе «500+». Выяснилось, что организованные группы украинцев с 2022 года пользовались схемой, по которой они получали пособия через банкоматы в Перемышле.

Украинцы воровали у поляков в рамках программы «500+» с начала [конфликта] в 2022 году. Организованные группы украинцев приезжали в Польшу и получали пособия через банкоматы в Перемышле, — говорится в публикации.

Уточняется, что из-за действий украинцев из польской казны было похищено по меньшей мере 30 млн злотых (около 65 млн рублей). Журналисты напомнили, что президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на дальнейшие выплаты беженцам. По их мнению, это поможет полякам вернуть украденные у них средства.

Ранее выяснилось, что супруги с Украины организовали преступную схему по получению пособий для беженцев в Чехии. Таким образом они заработали около $523 тыс. (42 млн рублей). Пара занималась незаконным оформлением документов для соотечественников на протяжении года.