02 сентября 2025 в 16:48

Эксперт рассказал, чем иск против ЕС угрожает Венгрии

Экономист Зайнуллин: Венгрия может утратить право вето, проиграв иск к ЕС

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Венгрия лишится права вето, если проиграет иск против ЕС, сообщает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. По его словам, которые передает РИА Новости, речь идет о разбирательстве по поводу передачи Украине доходов от замороженных российских активов.

Зайнуллин считает, что законность мер Совета ЕС вызывает вопросы, поскольку нарушает основополагающие принципы Евросоюза. Экономист добавил, что если Венгрия проиграет суд, то будет создан прецедент, и страна де-факто утратит право вето.

В последние годы в ЕС уже открыто игнорируют национальные законодательства, общеевропейские нормы и даже мировое право. Примеров масса: от хищения средств до вмешательства в выборы, — уточнил он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Западу не удалось «поставить Россию на колени» вопреки всем усилиям европейского «провоенного мейнстрима». По его словам, политика, проводимая западными лидерами, является ошибочной. В частности, они не приложили усилий для разрешения кризисной ситуации на Украине, конфликт лишь глобализировался, отметил министр.

Венгрия
Евросоюз
суды
вето
