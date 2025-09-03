Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 06:00

Россиянам объяснили, как получить компенсацию за перебои воды в доме

Эксперт ЖКХ Бондарь: УК обязана компенсировать расходы при перебоях воды в доме

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Управляющая компания обязана компенсировать расходы при перебоях воды в доме, если они превышают установленные нормы, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, холодную воду могут отключать не более чем на четыре часа единовременно.

По постановлению правительства № 354 существуют строгие нормативы для отключения воды. Например, холодную воду могут отключать не более чем на четыре часа единовременно и не дольше восьми часов в сумме за месяц. При серьезной аварии этот срок может быть продлен до 24 часов. Схожие правила действуют и для горячего водоснабжения, за исключением плановых летних работ, которые могут длиться до двух недель. Если эти лимиты превышены, у вас появляется основание для перерасчета: за каждый час сверх нормы размер платы за услугу должен быть снижен на 0,15%, — пояснил Бондарь.

Он добавил, что значение также имеет качество воды: температура горячей должна находиться в пределах от 60 до 75 градусов. По его словам, если она холоднее, это также повод для уменьшения оплаты, а если ее температура опускается ниже 40 градусов, то платить за нее можно по тарифам для холодной воды.

Эксперт по ЖКХ отметил, что если управляющая компания игнорирует проблему, то можно направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру, особенно если нарушения происходят регулярно. Он подчеркнул, что для этого необходимо составить акт о некачественной услуге.

Помимо простого перерасчета, при нарушении ваших прав как потребителя можно рассмотреть и взыскание компенсации за моральный вред, что предусмотрено статьей 15 Закона «О защите прав потребителей». Судебная практика показывает, что суммы могут быть разными, обычно до 15 тысяч рублей, — добавил Бондарь.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев заявил, что повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2025 года стало новым витком грабежа россиян. Он не исключил, что рост стоимости ЖКУ продолжится.

