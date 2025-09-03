Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 05:37

В бундестаге призвали взыскать компенсации за подрыв «Северного потока»

Депутат бундестага Котре призвал взыскать компенсации за взрывы на «СП»

Правительству ФРГ следовало бы взыскать компенсации за подрыв «Северного потока», заявил «РБК» депутат комитета по экономике и энергетике бундестага от фракции «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре. По его словам, вряд ли это будет сделано.

Федеральное правительство «озабочено нанесением максимально возможного ущерба России», поэтому вряд ли соответствующие органы переквалифицируют диверсию в террористический акт, — пояснил он.

Котре добавил, что у него сложилось определенное впечатление о ситуации. Политик уверен, что власти намеренно скрывают подробности произошедшего.

Ранее появилась информация, что диверсии на газопроводах «Северный поток» могла осуществить группа из семи человек. В частности, в нее входили украинец Сергей Кузнецов, капитан парусной яхты, четыре водолаза и взрывотехник. Согласно документам, после установки взрывчаток на газопроводах участники диверсии отправились в порт Вик, Кузнецов вернулся на Украину, а спустя несколько дней прогремели взрывы.

Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что в Германии завершили расследование дела о подрыве «Северных потоков». По его информации, всего в диверсионную группу входили семь человек. Все они оказались гражданами Украины.

