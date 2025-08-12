Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 09:06

В Пентагоне высказались об уступках при урегулировании на Украине

Глава Пентагона Хегсет заявил, что урегулирование на Украине потребует уступок

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Мирное урегулирование конфликта на Украине может потребовать взаимных уступок, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью Fox News. Он считает, что такой вариант вряд ли полностью устроит одну из сторон.

В переговорной части, вы знаете, могут быть обмены территориями, — сказал Хегсет.

Отвечая на вопрос о возможном создании прецедента в виде обмена территориями, глава Пентагона заявил, что не видит в этом проблемы. По его словам, конфликт не был начат при президенте США Дональде Трампе, а стал следствием, как он выразился, слабости предыдущих администраций Барака Обамы и Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что его беспокоят высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о территориальных вопросах. Глава Белого дома подчеркнул, что тот требовал одобрения конституции для обмена землями, но не для начала конфликта с Россией и «убийства всех».

Зеленский до этого заявил, что Киев не намерен идти на территориальные уступки Москве. По его словам, Аляска, где состоятся переговоры Путина и Трампа, «слишком далека от Украины». Американский лидер между тем отметил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» в рамках переговорного процесса.

