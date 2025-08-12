Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 08:20

Россиянам напомнили о праве на больничный даже при отсутствии болезни

Эксперт РАНХиГС Подольская: больничный можно взять при отсутствии недомогания

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Граждане России имеют право взять больничный даже в случае, если они не испытывают недомогание, рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. По ее словам, которые приводит РИА Новости, сделать это можно, если человек ухаживает за больным членом семьи. Подольская подчеркнула, что россияне имеют на это все законные основания.

Легально оформить больничный лист возможно, даже если человек не болеет. Это можно сделать на абсолютно законных основаниях, — объяснила она.

Кроме того, продолжила эксперт, взять больничный можно при проведении медицинских процедур, временно ограничивающих работоспособность. Речь идет в том числе о донорстве костного мозга. Подольская напомнила, что после забора биоматериала пациентам выдают больничный лист на пять — девять дней.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что основное отличие между трудовым договором и договором гражданско-правового характера заключается в социальных гарантиях для работника. По его словам, трудовой договор предусматривает стабильные условия работы.

работники
россияне
больничные
болезни
недомогание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мальчик на арендованном самокате упал под автобус и погиб в Москве
В США дали одно обещание к визиту Путина на Аляску
Профессор рассказала, остались ли еще на Аляске русские церкви
Российский рынок акций залихорадило перед встречей Трампа и Путина
Жители российского региона почувствовали дрожь земли
Раскрыта порочная практика командования ВСУ в Сумской области
ПВО «распотрошила» четыре украинских БПЛА над двумя регионами
Раскрыты подробности трагической смерти писателя Чижова
На Крымском мосту образовалась крупная утренняя пробка
Захарова обвинила Запад в переписывании истории
«Буквально разгромил»: во Франции восхитились реакцией США на Зеленского
Володин вновь поднял вопрос отмены домашнего задания для школьников
Огурцы хрустят уже через день: маринуем в литровой банке очень быстро
Депутат Колесник пригрозил ударами по столицам НАТО за атаку на Калининград
Раскрыта сумма ущерба от хищений экс-президента АФК «Система»
Одна европейская страна отказалась поддержать решение ЕС по Украине
Аэропорт Оренбурга ограничил работу ради безопасности полетов
В Пентагоне высказались об уступках при урегулировании на Украине
В МВД перечислили десять маркеров обмана при онлайн-покупках
Стало известно, когда и где исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.