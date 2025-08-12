Россиянам напомнили о праве на больничный даже при отсутствии болезни

Эксперт РАНХиГС Подольская: больничный можно взять при отсутствии недомогания

Граждане России имеют право взять больничный даже в случае, если они не испытывают недомогание, рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. По ее словам, которые приводит РИА Новости, сделать это можно, если человек ухаживает за больным членом семьи. Подольская подчеркнула, что россияне имеют на это все законные основания.

Легально оформить больничный лист возможно, даже если человек не болеет. Это можно сделать на абсолютно законных основаниях, — объяснила она.

Кроме того, продолжила эксперт, взять больничный можно при проведении медицинских процедур, временно ограничивающих работоспособность. Речь идет в том числе о донорстве костного мозга. Подольская напомнила, что после забора биоматериала пациентам выдают больничный лист на пять — девять дней.

