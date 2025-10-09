Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 10:01

Сразу несколько детей увезли в больницу из поезда Тында — Кисловодск

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Недомогание возникло сразу у нескольких детей в пассажирском поезде Тында — Кисловодск, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. Несовершеннолетних доставили в самарскую больницу. Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего, ситуация находится на контроле ведомства.

По предварительным данным, 8 октября 2025 года при следовании в пассажирском поезде сообщением Тында — Кисловодск в группе детей с сопровождающими у нескольких детей возникло недомогание. Дети размещены в медицинском учреждении в городе Самаре, — говорится в заявлении.

Ранее ученица лицея № 159 в Екатеринбурге пожаловалась на плохое самочувствие после инцидента с порошком в школьной раздевалке. Лицеистка рассказала, что несколько человек из ее класса были госпитализированы с симптомами отравления.

Как предположил фитнес-тренер Сергей Литовченко, причиной отравления екатеринбургских школьников мог стать предтренировочный комплекс, содержащий постороннее химическое вещество. Он пояснил, что сами по себе такие добавки не являются опасными.

госпитализации
больницы
поезда
дети
недомогание
