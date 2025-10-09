Сразу несколько детей увезли в больницу из поезда Тында — Кисловодск

Недомогание возникло сразу у нескольких детей в пассажирском поезде Тында — Кисловодск, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. Несовершеннолетних доставили в самарскую больницу. Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего, ситуация находится на контроле ведомства.

По предварительным данным, 8 октября 2025 года при следовании в пассажирском поезде сообщением Тында — Кисловодск в группе детей с сопровождающими у нескольких детей возникло недомогание. Дети размещены в медицинском учреждении в городе Самаре, — говорится в заявлении.

