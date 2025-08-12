Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 08:34

Российские «Циклопы» помогут ВСУ забыть о господстве в «малом небе»

Военкор Стешин: перехватчик дронов «Циклоп» может лишить ВСУ преимущества в небе

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Если военнослужащие ВС России насытят фронт перехватчиками дронов «Циклоп», то ВСУ потеряют контроль над воздушным пространством на ближней дистанции, заявил военный корреспондент KP.RU Дмитрий Стешин. По его словам, этот беспилотник с крестообразной схемой расположения крыльев запускается с устройства, похожего на ружье, и уверенно сбивает вражеские БПЛА на удалении до двух километров.

В некоторых случаях к «Циклопу» могут прилагаться средства видеонаблюдения, дальномер, лазерная подсветка, устройство сопровождения цели и многое другое, добавил журналист. Сам оператор при этом находится на удалении в 500 метров, отметил он.

Если «Циклопами» насытить фронт, ВСУ может забыть про «малое небо», — резюмировал Стешин.

Ранее дроноводы ВС РФ уничтожили разведчиков украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Противника застали в полевом лагере в районе поселка Боровая Харьковской области.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

ВСУ
дроны
ВС РФ
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США дали одно обещание к визиту Путина на Аляску
Профессор рассказала, остались ли еще на Аляске русские церкви
Российский рынок акций залихорадило перед встречей Трампа и Путина
Жители российского региона почувствовали дрожь земли
Раскрыта порочная практика командования ВСУ в Сумской области
ПВО «распотрошила» четыре украинских БПЛА над двумя регионами
Раскрыты подробности трагической смерти писателя Чижова
На Крымском мосту образовалась крупная утренняя пробка
Захарова обвинила Запад в переписывании истории
«Буквально разгромил»: во Франции восхитились реакцией США на Зеленского
Володин вновь поднял вопрос отмены домашнего задания для школьников
Огурцы хрустят уже через день: маринуем в литровой банке очень быстро
Депутат Колесник пригрозил ударами по столицам НАТО за атаку на Калининград
Раскрыта сумма ущерба от хищений экс-президента АФК «Система»
Одна европейская страна отказалась поддержать решение ЕС по Украине
Аэропорт Оренбурга ограничил работу ради безопасности полетов
В Пентагоне высказались об уступках при урегулировании на Украине
В МВД перечислили десять маркеров обмана при онлайн-покупках
Стало известно, когда и где исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие
В России могут запретить очень популярную детскую игрушку с «монобровью»
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.