Российские «Циклопы» помогут ВСУ забыть о господстве в «малом небе» Военкор Стешин: перехватчик дронов «Циклоп» может лишить ВСУ преимущества в небе

Если военнослужащие ВС России насытят фронт перехватчиками дронов «Циклоп», то ВСУ потеряют контроль над воздушным пространством на ближней дистанции, заявил военный корреспондент KP.RU Дмитрий Стешин. По его словам, этот беспилотник с крестообразной схемой расположения крыльев запускается с устройства, похожего на ружье, и уверенно сбивает вражеские БПЛА на удалении до двух километров.

В некоторых случаях к «Циклопу» могут прилагаться средства видеонаблюдения, дальномер, лазерная подсветка, устройство сопровождения цели и многое другое, добавил журналист. Сам оператор при этом находится на удалении в 500 метров, отметил он.

Если «Циклопами» насытить фронт, ВСУ может забыть про «малое небо», — резюмировал Стешин.

Ранее дроноводы ВС РФ уничтожили разведчиков украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Противника застали в полевом лагере в районе поселка Боровая Харьковской области.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.