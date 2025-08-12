Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 07:29

«Матерые разведчики»: дроноводы ВС России накрыли «Азов» под Харьковом

Дроноводы ВС России ликвидировали разведчиков «Азова» в Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Дроноводы ВС РФ уничтожили разведчиков украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили РИА Новости в силовых структурах. Там уточнили, что противника застали в полевом лагере в районе поселка Боровая Харьковской области. В Минобороны РФ данные сведения не комментировали.

На самом деле, этот участок был проблемным. Тяжело их выбивали оттуда. Вместо простых мотострелков оборонялись матерые разведчики. Бывшие «азовцы», которые влились в 3-ю штурмовую бригаду, — отметил военнослужащий.

В материале говорится, что бойцы ВСУ пытались сбежать в лес, однако их настигли БПЛА. Сослуживцы «не стали даже пытаться забрать тела военных», отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что четырем гражданам Украины, которые являются командирами батальона «Азов» запретили въезд в Россию. Речь идет об Андрее Билецком, Денисе Прокопенко, Константине Немичеве и Сергее Величко.

До этого стало известно, что российские бойцы ликвидировали в ДНР бойца ВСУ Ивана Смаглюка. По словам военкора Руслана Татаринова, мужчина фигурировал в качестве «рекламного лица» украинской бригады «Азов».

ВСУ
ВС РФ
Харьковская область
батальоны
