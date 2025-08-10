Основателю и трем командирам «Азова» запретили въезд в Россию

Четырем гражданам Украины, которые являются командирами батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), запретили въезд в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные правоохранительных органов. Уточняется, что речь идет об Андрее Билецком, Денисе Прокопенко, Константине Немичеве и Сергее Величко.

Отмечается, что в 2022 году Билецкий заявлял о возможном ударе ОТРК «Точка-У» по участникам шествия «Бессмертного полка», которое планировалось в Мариуполе. А Прокопенко, по данным следствия, приказал украинским военным прицельно обстрелять жилые дома в поселке Старый Крым под Мариуполем.

Немичев, судя по сведениям в его Telegram-канале, является основателем штурмового подразделения ВСУ «Кракен» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Величко — командир этого подразделения. В апреле 2022 года СК России заявил о причастности их к посягательству на жизнь не менее восьми российских военных в Харьковской области.

Ранее стало известно, что МВД России обновило перечень наиболее разыскиваемых преступников, включив в него 11 человек. За сведения о местонахождении каждого из них ведомство обещает награду в 1 млн рублей. В список вошли в том числе Немичев и Величко.