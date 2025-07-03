Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 09:26

МВД России обновило список наиболее разыскиваемых преступников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России обновило перечень наиболее разыскиваемых преступников, включив в него 11 человек, сообщает Lenta.ru. За сведения о местонахождении каждого из них ведомство обещает награду в 1 млн рублей.

В список вошли командиры украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) 29-летний Константин Немичев и 31-летний Сергей Величко. Их обвиняют в жестоком обращении с российскими военнослужащими и убийствах. Также в розыск объявили 68-летнего Валерия Андреева из Орска, подозреваемого в многочисленных изнасилованиях и убийствах женщин, и 49-летнего Андрея Кузнецова, известного как монах-разбойник. Кузнецов, ранее служивший в Среднеуральском женском монастыре под именем отца Силуана, совершил ряд разбойных нападений. В 2021 году его попытались задержать, но он скрылся.

Среди других разыскиваемых — лидер банды наемных убийц Николай Емельянов, 69-летний Владимир Кириллов, организовавший покушение на судью и подрыв в Мурманске для сокрытия убийства, Дмитрий Мамонов из Иваново, киллер-каратист Олег Тимошенко, 55-летний Андрей Самойлов, скрывающийся с 1991 года, Фахрудин Махмудов, причастный к поджогу торгового центра в Коми в 2005 году, и бывший главарь волгоградской ОПГ Владимир Шестерин.

Ранее Генпрокуратура России сообщила, что ливанского наркоторговца Джозефа Адчити экстрадируют из Перу в Россию после 10 лет розыска. По данным следователей, обвиняемый занимался контрабандой и сбытом кокаина.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

МВД
преступники
списки
розыски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.