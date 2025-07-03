МВД России обновило список наиболее разыскиваемых преступников

МВД России обновило перечень наиболее разыскиваемых преступников, включив в него 11 человек, сообщает Lenta.ru. За сведения о местонахождении каждого из них ведомство обещает награду в 1 млн рублей.

В список вошли командиры украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) 29-летний Константин Немичев и 31-летний Сергей Величко. Их обвиняют в жестоком обращении с российскими военнослужащими и убийствах. Также в розыск объявили 68-летнего Валерия Андреева из Орска, подозреваемого в многочисленных изнасилованиях и убийствах женщин, и 49-летнего Андрея Кузнецова, известного как монах-разбойник. Кузнецов, ранее служивший в Среднеуральском женском монастыре под именем отца Силуана, совершил ряд разбойных нападений. В 2021 году его попытались задержать, но он скрылся.

Среди других разыскиваемых — лидер банды наемных убийц Николай Емельянов, 69-летний Владимир Кириллов, организовавший покушение на судью и подрыв в Мурманске для сокрытия убийства, Дмитрий Мамонов из Иваново, киллер-каратист Олег Тимошенко, 55-летний Андрей Самойлов, скрывающийся с 1991 года, Фахрудин Махмудов, причастный к поджогу торгового центра в Коми в 2005 году, и бывший главарь волгоградской ОПГ Владимир Шестерин.

Ранее Генпрокуратура России сообщила, что ливанского наркоторговца Джозефа Адчити экстрадируют из Перу в Россию после 10 лет розыска. По данным следователей, обвиняемый занимался контрабандой и сбытом кокаина.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.