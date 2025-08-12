Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 09:22

Депутат Колесник пригрозил ударами по столицам НАТО за атаку на Калининград

Развёртывание ОТРК «Искандер» армейского корпуса Балтийского флота во время полевого выхода МО России Развёртывание ОТРК «Искандер» армейского корпуса Балтийского флота во время полевого выхода МО России Фото: MOD Russia//Global Look Press

НАТО понесет тяжелые потери в случае атаки на Калининградскую область, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с Lenta.ru. Он отметил, что Россия серьезно относится к угрозам в адрес региона и в случае ударов «европейские столицы никакие бомбоубежища не спасут».

И действительно, наша Калининградская область у НАТО как в кость в горле. <…> Если что, в европейских столицах ДНК не найдут после того, как Калининградская область огрызнется, — объяснил Колесник.

Ранее командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что Альянс «спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил России в Калининградской области». Против такого сценария нет никаких причин, уточнил он.

Помощник президента РФ Николай Патрушев, комментируя высказывания Донахью, заявил, что любое военное посягательство на Калининградскую область встретит сокрушительный ответ со стороны России с применением всех имеющихся средств в области ядерного сдерживания. По его словам,«современных западных поджигателей войны» ждет та же участь, что и тевтонских рыцарей и прусских юнкеров.

