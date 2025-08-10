Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Завтрак за 10 минут! Кабачковые оладьи по-белорусски: 4 ингредиента и сыр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оладьи из кабачков с адыгейским сыром — вкус детства с пикантной ноткой. Когда на грядке созрели молодые кабачки, а душа просит чего-то сытного и ароматного, этот рецепт станет настоящей палочкой-выручалочкой. Моя бабушка всегда добавляла в оладьи адыгейский сыр — получались не просто оладушки, а настоящее кулинарное чудо: хрустящие снаружи, нежные внутри, с той самой молочно-сливочной ноткой, которая делает их неповторимыми.

Секрет приготовления:

Возьмите 2 молодых кабачка (около 600 г), натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем хорошенько отожмите — это главный секрет хрустящей корочки. Добавьте 150 г натертого адыгейского сыра, 2 яйца, 3 ст. л. муки с горкой и пучок мелко нарезанного укропа. Тесто должно быть густым, как сметана. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте ложкой и формируйте оладушки. Жарьте на среднем огне под крышкой 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте сразу, пока сыр внутри теплый и мягкий, — со сметаной или томатным соусом.

Эти оладьи хороши тем, что сыр не просто добавляет вкус, но и делает их более сытными. А еще они отлично хранятся в холодильнике пару дней — просто разогрейте на сухой сковороде, и они снова станут хрустящими.

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

