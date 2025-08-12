Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 08:18

Российские инфекционисты призвали к срочной вакцинации от опасной болезни

Инфекционист Степанова призвала к срочной вакцинации россиян от менингококка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо принять срочные меры в связи с резким ростом заболеваемости менингококковой инфекцией, рассказала РБК врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова. Она отметила, что это особенно касается уязвимых групп населения.

В материале говорится, что сейчас в России зафиксировано уже 1200 случаев менингококковой инфекции. Причем есть тенденция к росту, подчеркнула Степанова.

За весь прошлый год, по данным Роспотребнадзора, зафиксировано 600 случаев менингококковой инфекции. И, таким образом, даже на данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности вакцинации, — подчеркнула собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в РФ зафиксировано 114 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса XFG (Stratus, «стратус»). Однако в Роспотребнадзоре подчеркнули, что он представляет незначительную угрозу для населения. Наибольшее количество заражений (54%) выявлено в Москве.

До этого в Южной Каролине 12-летний мальчик скончался от редкой и смертельно опасной инфекции, вызванной бактерией Naegleria fowleri. Заражение, вероятно, произошло во время купания в озере Мюррей. Naegleria fowleri — это одноклеточный организм, который может вызвать опасное воспаление, в народе его называют пожирателем мозга.

