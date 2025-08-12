Самолет экстренно «искупался» в российском регионе

В Кемеровской области легкомоторный самолет-амфибия совершил жесткую посадку на воду в районе реки Томи, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Речь идет о воздушном судне типа «Борей».

Инцидент произошел 9 августа 2025 года вблизи населенного пункта Мозжуха Кемеровского района. По предварительной информации, самолет выполнял частный полет, когда произошло внештатное приземление на водную поверхность. В настоящее время транспортная прокуратура Кузбасса проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

Ранее в аэропорту Южно-Сахалинска произошла экстренная посадка воздушного судна с 14 пассажирами на борту. Как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, самолет, следовавший в Советскую Гавань, столкнулся с техническими проблемами сразу после взлета. Экипаж успешно посадил лайнер без последствий для пассажиров и без повреждений воздушного судна.

До этого стало известно о вынужденной посадке Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Астрахани. Самолет, выполнявший рейс Домодедово — Сочи, изменил маршрут из-за срабатывания аварийной сигнализации на борту.