Россиянам объяснили, как действовать после мошеннического кредита IT-эксперт Блисс: при оформлении кредита мошенниками нужно обратиться в банк

Гражданину следует незамедлительно обратиться в банк, если мошенники оформили на его имя кредит, заявил RT IT-эксперт Никита Блисс. Он подчеркнул, что важно действовать быстро и по четкой схеме.

В первую очередь необходимо немедленно обратиться в банк, в котором был оформлен кредит, с тем, что договор заключен без вашего согласия, — объяснил Блисс.

По словам специалиста, также нужно подать заявление о факте мошенничества в письменном виде и потребовать заморозить кредитный договор. Также стоит заблокировать любые операции по нему. Важно указать все детали ситуации, сообщив номер счета, дату, время и филиал открытия.

После этого, уточнил Блисс, стоит направить обращение в ЦБ. Это даст регулятору возможность обязать банк провести дополнительную проверку и убедиться в соблюдении правил идентификации клиентов и мер против мошенничества.

Если банк откажется списывать долг и признавать кредит недействительным, придется обращаться в суд с иском о признании кредитного договора незаключенным или недействительным, — резюмировал эксперт.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин рассказал, что мошенники обманывают пожилых людей с помощью яркой рекламы в интернете и социальных сетях с обещанием «новых выплат», «премий от государства» или «индексации пенсии». По его словам, аферисты используют символику государственных органов и якобы официальные документы.