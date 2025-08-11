Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В российском регионе выявлена новая угроза со стороны клещей

Терапевт Сысоева: анаплазмоз от укуса клеща проникает в лейкоциты за пять дней

Фото: Shutterstock/Pixel-Shot

В Подмосковье зафиксированы случаи заболевания анаплазмозом из-за укуса клеща, сообщила изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева. Инкубационный период обычно составляет от пяти до 21 дня.

Первые проявления заболевания часто напоминают вирусную инфекцию: внезапное повышение температуры до 38-40 градусов, озноб и выраженная слабость, головная боль, ломота в мышцах и суставах, тошнота, иногда рвота, увеличение лимфатических узлов, — пояснила врач.

Ранее доцент центра образовательных программ физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Виктория Скобеева заявила, что из-за потепления и мягких зим переносящие анаплазмоз клещи начали распространяться на территории центральной части России. Если раньше болезнь регистрировалась преимущественно в южных и восточных регионах, то теперь риск заражения возник и в средней полосе.

