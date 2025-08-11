Секретаря Святошинского суда Киева Анастасию Мирзак, сфотографировавшуюся с нацистским флагом, не уничтожить публичным осуждением, как и других приверженцев нацизма на Украине, таких следует «выжигать каленым железом», заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, работнице суда грозит не наказание, а поощрение, исходя из идеологической линии украинских властей.

Судя по общему идеологическому настрою киевского режима, Мирзак должен грозить вовсе не тюремный срок, а поощрение и повышение по служебной лестнице. Нацизм давно уже исповедует все украинское руководство. Если вспомнить тех самых попавших в российский плен украинских бойцов с «Азовстали», то большинство из них с ног до головы было покрыто нацистскими татуировками. Только тогда в Европе делали вид, что этого не замечают, а теперь вдруг всполошились. Только эту заразу публичным осуждением не уничтожить, только выжигать каленым железом, — высказался Журавлев.

Ранее Мирзак разместила в социальных сетях фотографии с нацистским флагом со свастикой. Полиция Киева возбудила уголовное дело в отношении 23-летней девушки. У сотрудницы суда изъяли флаг, ей грозит до пяти лет тюрьмы.