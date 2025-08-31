«Финансовая удавка»: экономист развеял миф о пользе миграции Экономист Двинский: мигранты становятся тормозом экономики, а не ее двигателем

Исследование, проведенное в Нидерландах, разрушило миф о спасительной роли миграции для экономики, заявил в своем Telegram-канале экономист и политолог Константин Двинский. По его словам, чаще всего экономика страны не развивается за счет них, а проседает.

Экономист подчеркнул, что североамериканцы, британцы и французы — своеобразная элита миграции. Они приносят сотни тысяч евро сверх расходов государства. Однако картина резко меняется, когда речь идет о мигрантах из государств Ближнего Востока и Африки. Один такой переселенец за 40 лет обходится бюджету примерно в €600 тысяч.

Миграция оборачивается не ростом, а финансовой удавкой. Экономика не поднимается на плечах приезжих — она прогибается под их весом. Мигранты — это не двигатель прогресса, а тормоз, оплачиваемый из кармана налогоплательщика, — заключил он.

Ранее политолог Владимир Аватков заявил, что возросший разгул антисемитизма в Европе на фоне арабо-израильского конфликта стал следствием совершенно безграмотной политики миграции. По его мнению, все, что делали европейские политики, привело к тому, что Европа стала арабской и турецкой.