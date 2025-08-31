День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 13:21

«Финансовая удавка»: экономист развеял миф о пользе миграции

Экономист Двинский: мигранты становятся тормозом экономики, а не ее двигателем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Исследование, проведенное в Нидерландах, разрушило миф о спасительной роли миграции для экономики, заявил в своем Telegram-канале экономист и политолог Константин Двинский. По его словам, чаще всего экономика страны не развивается за счет них, а проседает.

Экономист подчеркнул, что североамериканцы, британцы и французы — своеобразная элита миграции. Они приносят сотни тысяч евро сверх расходов государства. Однако картина резко меняется, когда речь идет о мигрантах из государств Ближнего Востока и Африки. Один такой переселенец за 40 лет обходится бюджету примерно в €600 тысяч.

Миграция оборачивается не ростом, а финансовой удавкой. Экономика не поднимается на плечах приезжих — она прогибается под их весом. Мигранты — это не двигатель прогресса, а тормоз, оплачиваемый из кармана налогоплательщика, — заключил он.

Ранее политолог Владимир Аватков заявил, что возросший разгул антисемитизма в Европе на фоне арабо-израильского конфликта стал следствием совершенно безграмотной политики миграции. По его мнению, все, что делали европейские политики, привело к тому, что Европа стала арабской и турецкой.

Европа
мигранты
политологи
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польские байкеры устроили провокацию? Что за мемориал «Медное», версии
Огромный оползень разрушил ключевую магистраль Норвегии
Пенсионерка отдала мошенникам дорогое колье на «экспертизу»
Ситуация с альпинисткой Наговициной: новости 31 августа, могла ли спастись
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Беременную украинку пнули ногой в живот за попытку защитить спутника от ТЦК
В Самарской области задержали футболистов-мигрантов из Team Young
Успенская раскритиковала избранника своей дочери
В Нижегородской области мужчина рассказал следователям о суррогате и умер
Россиянам рассказали о небесном покровителе педагогов и учебного процесса
Прокуратура проверит массовое отравление людей алкоголем в Балахне
Как легко постирать вещи в поездке: инструкция для путешественников
Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Балашихе
3 сентября близко: история песни Михаила Шуфутинского и мемов про нее
Названа причина задержек рейсов в аэропорту Сочи
В Белоруссии начались учения ОДКБ
Дрон ВСУ ранил водителя автомобиля в Белгородской области
Гонконгские инженеры создали уникального робота-скакуна
В Литве предложили восстановить болота на границе с Белоруссией
«Финансовая удавка»: экономист развеял миф о пользе миграции
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.