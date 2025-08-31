В Самарской области задержали футболистов-мигрантов из Team Young

Силовики из Самарской области задержали около 20 футболистов-мигрантов из ФК Team Young. Спортсмены-любители оскорбляли и нападали как на зрителей, так и на соперников, передает Telegram-канал «Mash на спорте».

Отмечается, что у футболистов были «помощники» из числа земляков-болельщиков. Они приходили на игры и принимали участие в перепалках. Органы выяснили, что несколько задержанных проживали в России незаконно. Также некоторые были в состоянии наркотического опьянения, добавили в органах.

Ранее мигранты устроили драку и перестрелку во дворе школы в Рязанском районе. Очевидцы вызвали полицию и Росгвардию, но иностранцы накинулись на правоохранителей. Часть агрессоров попыталась сбежать.

При этом в СК РФ подчеркнули, что преступность с участием иностранных граждан на юге России выросла на 17% и достигла почти двух тысяч случаев. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил, что проблему усугубляют нарушения со стороны работодателей, контролирующих и правоохранительных органов.