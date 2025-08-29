День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 10:15

Почти две тысячи преступлений совершили иностранцы в ЮФО с начала года

В СК сообщили о росте преступности мигрантов на юге России на 17%

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Преступность с участием иностранных граждан на юге России выросла на 17% и достигла почти двух тысяч случаев, сообщили в СК РФ. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил, что проблему усугубляют нарушения со стороны работодателей, контролирующих и правоохранительных органов.

Актуальным направлением, рассмотренным на оперативном совещании, стала миграционная ситуация в Южном федеральном округе, куда традиционно устремляются потоки иностранной рабочей силы. Отмечено повышение криминальной активности приезжих: число совершенных ими преступлений в текущем году возросло на 17% и составило почти две тысячи деяний, — говорится в сообщении.

По словам Бастрыкина, работа с нарушениями активно проводится только в Ростовской области и Краснодарском крае. В остальных регионах ЮФО должностные лица миграционных подразделений и органов внутренних дел привлекаются к ответственности в единичных случаях.

Ранее сообщалось, что в школах Центральной России значительно сократилось количество детей мигрантов из-за введения обязательного теста по русскому языку. Так, в Калужской области из 91 подавших заявление успешно прошли проверку только 36 человек, тогда как годом ранее приняли 250 детей. Аналогичная ситуация произошла в Воронежской области, где зачислили лишь половину из 16 сдававших, и в Туле, где приняли 30 из 62 детей.

мигранты
преступность
СК РФ
Александр Бастрыкин
