31 августа 2025 в 12:15

«У людей даже нет воды»: в Болгарии взбесились из-за призыва помочь Украине

Депутат Михайлов заявил о неспособности Болгарии помогать Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Болгария не в состоянии оказывать помощь Украине, заявил РИА Новости депутат парламента и лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов. Он подчеркнул, что в стране не хватает средств даже на базовые нужды населения.

У нас нет денег на поддержку Украины. Как мы поможем Украине, если у наших людей даже нет воды? Поддержки Украины хочет не болгарский народ, а только люди у власти, которые во всем следуют Евросоюзу, — объяснил Михайлов.

Парламентарий добавил, что жители Болгарии не одобряют военную поддержку Киева. При этом, по его словам, всякий, кто выступает против курса на сближение с ЕС и НАТО, сразу объявляется сторонником России.

В Болгарии есть один вопрос: «Ты против Украины или против России?» Когда мы говорили, что мы против войны, потому что она не выгодна никому, нам говорят, что мы «пророссийские», — отметил Михайлов.

Ранее лидер партии «Альтернатива болгарского возрождения» Румен Петков заявил, что Европа является лишним звеном в урегулировании украинского кризиса. Петков выразил уверенность, что действия западных политиков, которые, по его выражению, «больны на голову» и сознательно препятствуют мирному разрешению конфликта, получат справедливую историческую оценку.

