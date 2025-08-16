Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Болгарии назвали Европу лишним звеном в решении украинского кризиса

Европа является лишним звеном в урегулировании украинского конфликта, заявил ТАСС лидер партии «Альтернатива болгарского возрождения» Румен Петков. Так политик прокомментировал итоги российско-американского саммита на Аляске, отметив его значимость для мировой дипломатии.

Встреча на Аляске показала всем, что в мире большой политики наиболее эффективно работает система взаимоуважения и диалога, которая помогает слышать друг друга, — заявил Петков.

По его мнению, саммит стал дипломатической победой как для России и лидера страны Владимира Путина, так и для инициатора встречи — американского президента Дональда Трампа. Петков выразил убеждение, что действия западных политиков, которые, по его выражению, «больны на голову» и сознательно препятствуют мирному урегулированию на Украине, получат справедливую историческую оценку. Болгарский политик подчеркнул, что европейские страны лишь мешают конструктивному диалогу между ключевыми участниками конфликта.

Ранее политолог, историк и член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что главным результатом переговоров Путина и Трампа на Аляске стало возобновление диалога между Россией и США после длительного перерыва, что дает надежду на урегулирование сложных вопросов. Он также отметил, что прошедший саммит опроверг миф об изоляции РФ.

