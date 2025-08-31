Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Болгарии встретят протестами в воскресенье, 31 августа, заявил РИА Новости депутат парламента и лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов. Он уточнил, что недовольство связано с планами строительства дополнительных заводов по производству боеприпасов.

В воскресенье в Сопоте планируется масштабный протест против приезда Урсулы фон дер Ляйен, но его не покажут по телевизору, — отметил парламентарий.

Михайлов отметил, что, когда власти устраивают акции против России, людям платят за участие и показывают это по всем телеканалам, тогда как протесты против ЕС или в поддержку России проходят по инициативе самих граждан, но в СМИ о них не сообщают.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя поездку фон дер Ляйен по граничащим с Россией странам ЕС, заявил, что это серия провокаций против РФ. По его словам, Москве в любом случае стоит обратить на них внимание.

Фон дер Ляйен тем временем заявила, что в начале сентября будет готов 19-й пакет санкций ЕС против России. Она отметила, что Европа продолжит давить на Москву, пока продолжается конфликт на Украине.