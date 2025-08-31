День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 11:32

Фон дер Ляйен пообещали неприятный прием в Болгарии

Депутат Михайлов: фон дер Ляйен встретят массовыми протестами в Болгарии

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Болгарии встретят протестами в воскресенье, 31 августа, заявил РИА Новости депутат парламента и лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов. Он уточнил, что недовольство связано с планами строительства дополнительных заводов по производству боеприпасов.

В воскресенье в Сопоте планируется масштабный протест против приезда Урсулы фон дер Ляйен, но его не покажут по телевизору, — отметил парламентарий.

Михайлов отметил, что, когда власти устраивают акции против России, людям платят за участие и показывают это по всем телеканалам, тогда как протесты против ЕС или в поддержку России проходят по инициативе самих граждан, но в СМИ о них не сообщают.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя поездку фон дер Ляйен по граничащим с Россией странам ЕС, заявил, что это серия провокаций против РФ. По его словам, Москве в любом случае стоит обратить на них внимание.

Фон дер Ляйен тем временем заявила, что в начале сентября будет готов 19-й пакет санкций ЕС против России. Она отметила, что Европа продолжит давить на Москву, пока продолжается конфликт на Украине.

Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия
Европа
Болгария
протесты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые озвучили, когда выброшенная Солнцем плазма дойдет до Земли
Названо число российских альпинистов, спасенных в горах Казахстана
Удар по жилому дому в Белгороде: как ВСУ атакуют Россию 31 августа
«Совершенно невероятно»: в ФРГ перед выборами умерли сразу четыре кандидата
Скончалась легендарная «железная бабушка» Мария Колтакова
ВС России нанесли мощный удар по инфраструктуре ВСУ под Днепропетровском
«У людей даже нет воды»: в Болгарии взбесились из-за призыва помочь Украине
На Урале проверят нападение на девочку в поезде
В Балашихе на складах разгорелся мощный пожар: что известно, пострадавшие
Парашютист разбился насмерть в одном из топовых аэроклубов
Медведев и тренер Сервара прекратили свое «фантастическое приключение»
«Если честно»: Мантуров о покупках на маркетплейсах
Полицейские подстрелили подростка во время погони в Татарстане
На Западе увидели важный нюанс в организации саммита ШОС и Парада в Пекине
Названа самая недооцененная валюта в мире
Назван крупный военный объект, по которому Россия ударила под Одессой
Принц Гарри встретится с отцом впервые почти за два года
Назван куратор нового управления в Кремле
Стало известно, каким категориям граждан положены выплаты к 1 сентября
Мошенники стали обещать подросткам деньги за прослушивание музыки
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.