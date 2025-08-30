Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обсуждая торговую сделку с США, подставляет своих высокопоставленных чиновников, сообщает издание Euractiv. На пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо она заявила, что соглашение между ЕС и США не связано с продолжением поддержки Украины со стороны Вашингтона.

По данным издания, это утверждение противоречит позиции главы торгового ведомства Еврокомиссии Мароша Шефчовича, который после переговоров в июле заявил, что сделка также «касается Украины». Кроме того, ее слова можно расценить как упрек в адрес высокопоставленного чиновника ЕС по вопросам торговли Сабины Вейянд, которая ранее связала вопросы безопасности с ходом переговоров, считают журналисты.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что «прифронтовое турне» Урсулы фон дер Ляйен — это серия провокаций против России. Так он прокомментировал поездку главы ЕК по странам Евросоюза, которые граничат с РФ. По его словам, Москве в любом случае стоит обратить на них внимание.