В Госдуме высказались о «прифронтовом турне» фон дер Ляйен Депутат Колесник назвал провокацией против России турне фон дер Ляйен по ЕС

«Прифронтовое турне» главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен — это серия провокаций против России, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя ее поездку по граничащим с РФ странам ЕС. По его словам, переданным ОТР, Москве в любом случае стоит обратить на них внимание.

Ей [фон дер Ляйен] надо показать: «Смотрите на нашу солидарность». <…>Я думаю, что нам надо реагировать на эти вызовы. Сейчас точка напряженности уже начинает достигать своего пика. Но никогда нельзя не верить, — заявил он.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что в начале сентября будет готов 19-й пакет санкций Евросоюза против России. Она отметила, что Европа продолжит давить на Россию, пока продолжается конфликт на Украине.