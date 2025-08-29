День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 12:12

В Госдуме высказались о «прифронтовом турне» фон дер Ляйен

Депутат Колесник назвал провокацией против России турне фон дер Ляйен по ЕС

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

«Прифронтовое турне» главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен — это серия провокаций против России, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя ее поездку по граничащим с РФ странам ЕС. По его словам, переданным ОТР, Москве в любом случае стоит обратить на них внимание.

Ей [фон дер Ляйен] надо показать: «Смотрите на нашу солидарность». <…>Я думаю, что нам надо реагировать на эти вызовы. Сейчас точка напряженности уже начинает достигать своего пика. Но никогда нельзя не верить, — заявил он.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что в начале сентября будет готов 19-й пакет санкций Евросоюза против России. Она отметила, что Европа продолжит давить на Россию, пока продолжается конфликт на Украине.

Россия
Госдума
Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия
