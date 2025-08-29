В МИД России заподозрили Молдавию в подготовке к махинациям на выборах

Руководство Молдавии готовит почву для фальсификаций на предстоящих парламентских выборах, которые пройдут 28 сентября, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, руководство в Кишиневе осознает собственную неспособность честно победить на выборах.

Поэтому сегодня правящий в Кишиневе режим сосредоточен на подготовке схем с голосованием за рубежом, обкатанных еще в ходе прошлогодней электоральной кампании, — пояснила Захарова.

Она подчеркнула, что Москва неоднократно обращала внимание на махинации с численностью открываемых за пределами Молдавии избирательных участков.

Ранее Захарова отмечала, что заявления о праве Евросоюза вмешиваться в молдавские выборы можно иронично сравнить со скандальным делом Билла Клинтона и Моники Левински. Поводом стали слова главы ЦИК Молдавии Анжелики Караман, которая оправдала вмешательство стран ЕС в избирательный процесс.

Тем временем газета Affaritaliani писала, что президент Молдавии Майя Санду в ситуации с выборами действует как «типичный молодой диктатор», что недостойно политика Евросоюза. Журналисты напомнили, что она устроила гонения на главу автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул.