29 августа 2025 в 13:46

В МИД России заподозрили Молдавию в подготовке к махинациям на выборах

Захарова: власти Молдавии готовят фальсификации выборов в парламент

Фото: IMAGO/Fotostand/Nieweler/Global Look Press

Руководство Молдавии готовит почву для фальсификаций на предстоящих парламентских выборах, которые пройдут 28 сентября, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, руководство в Кишиневе осознает собственную неспособность честно победить на выборах.

Поэтому сегодня правящий в Кишиневе режим сосредоточен на подготовке схем с голосованием за рубежом, обкатанных еще в ходе прошлогодней электоральной кампании, — пояснила Захарова.

Она подчеркнула, что Москва неоднократно обращала внимание на махинации с численностью открываемых за пределами Молдавии избирательных участков.

Ранее Захарова отмечала, что заявления о праве Евросоюза вмешиваться в молдавские выборы можно иронично сравнить со скандальным делом Билла Клинтона и Моники Левински. Поводом стали слова главы ЦИК Молдавии Анжелики Караман, которая оправдала вмешательство стран ЕС в избирательный процесс.

Тем временем газета Affaritaliani писала, что президент Молдавии Майя Санду в ситуации с выборами действует как «типичный молодой диктатор», что недостойно политика Евросоюза. Журналисты напомнили, что она устроила гонения на главу автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул.

Мария Захарова
МИД России
Молдавия
выборы
