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25 июля 2025 в 02:15

Санду назвали «типичным молодым диктатором» из-за выборов в Молдавии

Affaritaliani: Санду захотела провести выборы как молодой диктатор

Майя Санду Майя Санду Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду в ситуации с выборами действует как «типичный молодой диктатор», что недостойно политика Евросоюза, передает газета Affaritaliani. Журналисты отметили, что она устроила гонения на главу автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул.

Глава автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул в настоящее время ожидает вынесения приговора. Обвинения против трудно расценивать иначе, как политические репрессии диктатора против оппонентов, чего ЕС не может допустить на своей территории, — подчеркнули авторы материала.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что если бы объединенная оппозиция Молдавии одержала победу на грядущих парламентских выборах, у республики появился бы шанс наладить отношения с Россией. Он считает, что у противников действующей молдавской власти есть шанс сформировать альянс, однако развернуться этому блоку не дадут.

Тем временем депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов предположил, что Кишинев попытается использовать результаты прошедшего саммита Евросоюз — Молдавия для окончательного разрыва отношений с Россией. По этой же причине Майя Санду намерена тянуть с вручением верительных грамот российскому послу Олегу Озерову, считает он.

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Евгения Гуцул
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