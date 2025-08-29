День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 14:07

Прокуратура предъявила обвинение бывшему руководителю Театра сатиры

Бывшему руководителю Театра сатиры Агаеву предъявлено обвинение в мошенничестве

Мамедали Агаев Мамедали Агаев Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Бывшему директору Театра сатиры Мамедали Агаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. По версии следствия, он вместе с сообщниками создал схему фиктивных авторских договоров о создании сценариев, причинив ущерб в 20 млн рублей.

Бывшему директору одного из столичных театров предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, — говорится в сообщении.

Договор предусматривал передачу прав на сценарии. В результате незаконно извлекался доход в 4% от сумм сборов с продажи билетов. Агаеву изберут меру пресечения в ближайшее время.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Агаеву грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Преступная схема действовала несколько лет. По ней были показаны несколько десятков спектаклей. Расследование продолжается для установления соучастников.

До этого суд арестовал мэра Владимира Дмитрия Наумова, подозреваемого в мошенничестве. По данным источника в правоохранительных органах, он пробудет в СИЗО минимум до 25 октября. Наумова задержали в среду, 27 августа.

мошенничество
мошенники
обвинения
театры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Microsoft уволил сотрудников, которые выступали против Израиля
Выяснилось, какое наследство оставил после себя Родион Щедрин
«Обыденное явление»: политолог разъяснил феномен забастовок в Европе
Стало известно, жители каких регионов России рискуют заразиться чикунгуньей
Звезда сериала «Чикатило» вышел в свет с женой
В Москве подростки прокатились впятером на одном самокате и получили штраф
Прокуратура предъявила обвинение бывшему руководителю Театра сатиры
«Никакого ущерба»: Захарова о выходе России из конвенции против пыток
Министру МВД Сербии отправили конверт с необычным содержимым
Названы слова, которые опасно произносить при разговоре с мошенниками
«Это чепуха»: арахнолог развеял страхи москвичей из-за одного вида паука
Врач перечислила неожиданные признаки гельминтоза
В МИД России рассказали о письме Лаврова американской журналистке
Военэксперт раскрыл, сколько украинцев до 22 лет покинут страну навсегда
Эксперт рассказал, как президент Франции загнал себя в угол
Известный рок-музыкант рассказал, из-за чего отказывается от концертов
Депутат ГД назвал условия возращения Козловского в кино
Грубые нарушения охраны труда привели к гибели геолога в российском регионе
Суперсерии СССР — Канада в 1972-м и 1974-м: значение и наследие
В МИД России заподозрили Молдавию в подготовке к махинациям на выборах
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.