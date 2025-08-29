Прокуратура предъявила обвинение бывшему руководителю Театра сатиры

Бывшему директору Театра сатиры Мамедали Агаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. По версии следствия, он вместе с сообщниками создал схему фиктивных авторских договоров о создании сценариев, причинив ущерб в 20 млн рублей.

Бывшему директору одного из столичных театров предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, — говорится в сообщении.

Договор предусматривал передачу прав на сценарии. В результате незаконно извлекался доход в 4% от сумм сборов с продажи билетов. Агаеву изберут меру пресечения в ближайшее время.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Агаеву грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Преступная схема действовала несколько лет. По ней были показаны несколько десятков спектаклей. Расследование продолжается для установления соучастников.

До этого суд арестовал мэра Владимира Дмитрия Наумова, подозреваемого в мошенничестве. По данным источника в правоохранительных органах, он пробудет в СИЗО минимум до 25 октября. Наумова задержали в среду, 27 августа.