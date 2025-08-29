«Это чепуха»: арахнолог развеял страхи москвичей из-за одного вида паука Арахнолог Михайлов: южнорусского тарантула в Москве пока не видели

Информация о якобы замеченном в Москве южнорусском тарантуле является фейком, рассказал арахнолог Кирилл Михайлов. По его словам, переданным 360.ru, этот паук живет гораздо южнее и выше Оки не появляется.

Никто ничего не замечал, все перепутали. Южнорусский тарантул находится только в лесостепной зоне, дальше Оки не идет. В Москве его ни разу не видели, это чепуха, — сказал он.

Ранее сообщалось, что ликвидация беспорядка и регулярная уборка помогут предотвратить массовую атаку пауков осенью. По словам экспертов по борьбе с вредителями, «атаки» будут вестись на фоне наступления у них брачного сезона. В материале сказано, что натуральные репелленты — базилик, розмарин, лаванда, мята, хризантема, цитронелла — тоже могут отпугнуть пауков.

До этого огромного паука размером с ладонь нашла в огороде жительница села Омутинского в Томской области. Это может быть южнорусский тарантул, который занесен в региональную Красную книгу и является одним из крупнейших пауков России.