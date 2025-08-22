Названы три способа предотвратить массовую атаку пауков осенью

Ликвидация беспорядка и регулярная уборка помогут предотвратить массовую атаку пауков осенью, передает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов по борьбе с вредителями. По их словам, «атаки» будут вестись на фоне наступления у них брачного сезона. В материале сказано, что натуральные репелленты — базилик, розмарин, лаванда, мята, хризантема, цитронелла — тоже могут отпугнуть пауков.

В ходе уборки следует уделить особое внимание труднодоступным зонам и темным углам. Пылесос поможет избавиться не только от паутины, но и от самих пауков. Также важно вытирать пыль и поддерживать чистоту на полках и в шкафах, рассказали специалисты.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков предупредил, что укусы комаров могут привести к летальному исходу. По его словам, насекомые являются переносчиками трансмиссивных заболеваний.

До этого огромного паука размером с ладонь нашла в огороде жительница села Омутинского в Томской области. Это может быть южнорусский тарантул, который занесен в региональную Красную книгу и является одним из крупнейших пауков России.